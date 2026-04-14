Droga tra Casertano e Valle Caudina il tribunale assolve tutti | Massaro non ha commesso il fatto

Il procedimento giudiziario legato all’operazione antidroga del 2021, che coinvolgeva il territorio tra il Casertano e la Valle Caudina, si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. In particolare, il tribunale ha deciso di assolvere un uomo, ritenendo che non abbia commesso il fatto. La sentenza ha messo fine a un procedimento che aveva attirato l’attenzione della comunità locale.

Si chiude con cinque assoluzioni il capitolo giudiziario dell'operazione antidroga del 2021 che aveva scosso il territorio tra il Casertano e la Valle Caudina.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso il verdetto nei confronti degli ultimi imputati che avevano scelto il rito ordinario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it A processo per violenza sessuale di gruppo, Tribunale assolve tre uomini: "Il fatto non sussiste"Accusati di violenza sessuale di gruppo e assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. San Martino Valle Caudina: giovane arrestato per droga e armi clandestineAl fine di contrastare l’odioso reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede sempre più spesso coinvolti...