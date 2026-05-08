Omicidio Diabolik assolto Calderon | l' appello ribalta tutto Non ha commesso il fatto

In un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione, Raul Esteban Calderon, conosciuto anche come Alejandro Musumeci, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’. La sentenza di primo grado aveva condannato Calderon, ma l’appello ha ribaltato la decisione, stabilendo che non ci sono prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità nel fatto. La vicenda si conclude con questa pronuncia definitiva.

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Raul Esteban Calderon, noto anche come Alejandro Musumeci, è stato assolto per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik’. I giudici della Corte d'appello di Roma, con un clamoroso ribaltone, hanno cambiato l'esito del processo.In secondo grado, dunque, hanno assolto l'imputato per il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di... Omicidio Diabolik, appello Roma conferma ergastolo a Calderon: escluso il metodo mafiosoI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, hanno confermato condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Cosa dice l’ultima proposta iraniana e perché gli Usa la respingono; Vedette fra i turisti nei vicoli e social dei clan silenziati: i segnali dell’emergenza a Bari. Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killerAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo ... ansa.it Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con ... msn.com Leggi la notizia : All’ombra di Roma, la storia di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, continua a far discutere. Ma chi è Rina Bussone, il testimone chiave del suo omicidio La sua figura, tra mistero e verità, rappresenta un crocevia inquietante tra giustizia e o - facebook.com facebook Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com