Dopo 35 anni, la Procura di Treviso ha riaperto il caso dell’omicidio di Sandra Casagrande. Le nuove analisi genetiche e l’incrocio con la banca dati nazionale del DNA hanno portato a una svolta. La vittima è stata trovata uccisa nel suo appartamento, con ferite da arma da taglio. La riapertura del caso segue l’esame di campioni biologici raccolti all’epoca e analizzati con tecnologie moderne. Nessuna persona è ancora stata formalmente accusata.

A 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto concretamente il caso grazie a nuove analisi genetiche e a un incrocio nella Banca dati nazionale del Dna. La donna, pasticcera di 44 anni, fu uccisa con 22 coltellate il 29 gennaio 1991 nella sua attività a Roncade, in provincia di Treviso. Per decenni il delitto è rimasto senza colpevoli. La svolta è arrivata dopo che il profilo genetico di Paolo Gorghetto, oggi 57enne, è stato inserito nel database delle forze dell’ordine in seguito a un arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto circa un anno e mezzo fa. Il sistema avrebbe rilevato una compatibilità con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del crimine e conservate per tutti questi anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omicidio Sanda Casagrande: dopo 35 anni il mistero è risolto?

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