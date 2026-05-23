Omicidio Sanda Casagrande | dopo 35 anni il mistero è risolto?

Da ilsipontino.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 35 anni, la Procura di Treviso ha riaperto il caso dell’omicidio di Sandra Casagrande. Le nuove analisi genetiche e l’incrocio con la banca dati nazionale del DNA hanno portato a una svolta. La vittima è stata trovata uccisa nel suo appartamento, con ferite da arma da taglio. La riapertura del caso segue l’esame di campioni biologici raccolti all’epoca e analizzati con tecnologie moderne. Nessuna persona è ancora stata formalmente accusata.

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A 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto concretamente il caso grazie a nuove analisi genetiche e a un incrocio nella Banca dati nazionale del Dna. La donna, pasticcera di 44 anni, fu uccisa con 22 coltellate il 29 gennaio 1991 nella sua attività a Roncade, in provincia di Treviso. Per decenni il delitto è rimasto senza colpevoli. La svolta è arrivata dopo che il profilo genetico di Paolo Gorghetto, oggi 57enne, è stato inserito nel database delle forze dell’ordine in seguito a un arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto circa un anno e mezzo fa. Il sistema avrebbe rilevato una compatibilità con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del crimine e conservate per tutti questi anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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