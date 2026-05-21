Il mistero di Sandra Casagrande uccisa con 22 pugnalate Svolta 35 anni dopo | c’è un indagato

Trentacinque anni dopo il delitto di Sandra Casagrande, le indagini hanno portato all’individuazione di un sospettato ufficiale. La donna era stata trovata morta con ventidue ferite da arma da taglio. La vicenda è rimasta irrisolta per molti anni, fino a oggi, quando si è arrivati a un nuovo sviluppo. Le autorità hanno comunicato che ci sono elementi concreti che collegano un individuo al delitto. I dettagli sulla persona indagata non sono stati ancora resi noti.

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