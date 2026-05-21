Il mistero di Sandra Casagrande uccisa con 22 pugnalate Svolta 35 anni dopo | c’è un indagato
Trentacinque anni dopo il delitto di Sandra Casagrande, le indagini hanno portato all’individuazione di un sospettato ufficiale. La donna era stata trovata morta con ventidue ferite da arma da taglio. La vicenda è rimasta irrisolta per molti anni, fino a oggi, quando si è arrivati a un nuovo sviluppo. Le autorità hanno comunicato che ci sono elementi concreti che collegano un individuo al delitto. I dettagli sulla persona indagata non sono stati ancora resi noti.
Treviso, 21 maggio 2026 – Trentacinque anni dopo il delitto di Sandra Casagrande, c’è un sospettato ufficiale. Il cold case di Roncade torna attuale dopo l’ultimo sviluppo delle indagini. Un uomo di 57 anni di cui non è stata resa nota l’identità è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte della pasticcera uccisa con 22 pugnalate nel 1991: gli investigatori stanno verificando la compatibilità tra il suo dna e le tracce biologiche raccolte sulla sena del delitto e conservate fino ad oggi. Tracce da cui era stato isolato un profilo maschile, finora mai attribuito. Errori e buchi neri nell’inchiesta dell’epoca portò a una frettolosa archiviazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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