Il 23 maggio di 34 anni fa, un'esplosione distrusse un tratto di autostrada tra Punta Raisi e Palermo, provocando la morte di magistrati e agenti di scorta. L’attentato, attribuito a organizzazioni mafiose, ha segnato una delle pagine più nere della lotta alla criminalità organizzata. Oggi, si analizzano le analogie tra metodi antifascisti e tecniche usate dalla mafia, evidenziando come alcune strategie si sovrappongano.

Roma, 23 mag – Trentaquattro anni fa a Capaci, sull’autostrada che collega Punta Raisi a Palermo, un pezzo di Stato saltava in aria. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta. Un cratere monumentale che, nell’immaginario collettivo, avrebbe dovuto segnare il punto di non ritorno, la linea di demarcazione tra la civiltà e la barbarie. Eppure, a più di tre decenni di distanza, la memoria di quel sacrificio è stata progressivamente sterilizzata, ridotta a feticcio da parata, a santino per anime belle che del fenomeno mafioso non hanno capito nulla. O peggio, hanno deciso di utilizzarlo come clava ideologica. C’è una nemesi culturale, oggi in Italia, che merita di essere sviscerato con spietata lucidità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Oltre la retorica di Capaci: quando l’antifascismo copia i metodi della mafia

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