Iran oltre 1.100 navi bloccate nel Golfo | la crisi di Hormuz mette a rischio i mercati energetici globali

Oltre 1.100 navi sono attualmente bloccate nel Golfo, con lo Stretto di Hormuz al centro di una crisi logistica che coinvolge il traffico marittimo internazionale. Questa situazione, confermata dai dati diffusi, rischia di influenzare i mercati energetici globali e di creare una tensione senza precedenti nelle rotte di esportazione del petrolio. La crisi si sta svolgendo in un momento di crescente preoccupazione mondiale.

Il cuore pulsante del commercio energetico mondiale si è quasi fermato. Lo Stretto di Hormuz è oggi il teatro di una crisi logistica di proporzioni storiche: secondo i dati diffusi dalla Confederazione Italiana Armatori circa 1.100 navi mercantili si trovano attualmente bloccate all'interno del Golfo Persico, impossibilitate a transitare o in attesa di garanzie di sicurezza che tardano ad arrivare e che, forse, non arriveranno mai. Questo stallo non è una mera e triviale questione di ritardi marittimi, ma rappresenta una minaccia diretta alla stabilità dei mercati energetici globali, con un impatto che si preannuncia devastante per le economie che dipendono dai flussi di idrocarburi in uscita dai terminali dei Paesi e delle Monarchie del Golfo come Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.