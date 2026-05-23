Oggi si commemora il magistrato Giovanni Falcone
Oggi si ricorda il magistrato Giovanni Falcone, ucciso in un attentato mafioso. La strage avvenne in un’area di Palermo, provocando la morte di Falcone e di tre agenti di scorta. L’attentato fu orchestrato dalla mafia e si verificò con una carica di esplosivi piazzata sotto l’autostrada. La commemorazione si svolge in diverse città italiane, con cerimonie e momenti di riflessione. La data segna il ricordo di un giudice ucciso nel 1992.
Palermo Manfredonia – Oggi moriva assassinato dalla mafia e abbandonato dallo Stato Italiano, in un’ esplosione tremenda che portò via un’ intera autostrada per rientrare – in un giorno per lui, di festa -a casa sua come il sogno di ogni essere umano che fa normalmente con. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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