oggi si commemora il magistrato giovanni falcone

Notizia in breve

Oggi si ricorda il magistrato Giovanni Falcone, ucciso in un attentato mafioso. La strage avvenne in un’area di Palermo, provocando la morte di Falcone e di tre agenti di scorta. L’attentato fu orchestrato dalla mafia e si verificò con una carica di esplosivi piazzata sotto l’autostrada. La commemorazione si svolge in diverse città italiane, con cerimonie e momenti di riflessione. La data segna il ricordo di un giudice ucciso nel 1992.