Vangelo del 11 maggio 2026 | lo Spirito della Verità ci dà forza
Nel Vangelo del 11 maggio 2026, Gesù annuncia ai suoi discepoli che spedirà lo Spirito Santo, definendolo come il Consolatore. La promessa non riguarda una vita priva di difficoltà, ma l'invio di una presenza che dà forza e coraggio. La narrazione si concentra sull'importanza dello Spirito come sostegno nelle sfide quotidiane, offrendo ai credenti un aiuto costante per affrontare le prove senza sentirsi abbandonati.
Nel Vangelo di oggi 11 maggio, Gesù ci promette lo Spirito Santo. Non ci assicura una vita senza prove, ma ci dona il Consolatore: la forza necessaria per affrontare ogni buio senza mai sentirci soli o impreparati. In questo lunedì 11 maggio 2026, la Parola del Signore ci raggiunge con una promessa di infinita tenerezza: il dono del Paràclito. Gesù non ci nasconde le fatiche del cammino, ma ci assicura che non saremo mai soli. Attraverso il commento di Don Luigi Maria Epicoco, riscopriamo lo Spirito Santo come il “Consolatore”, colui che abita le nostre ferite e ci dona la forza di testimoniare l’Amore anche quando il mondo sembra remarci contro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
11 maggio 2026 - Lo Spirito della... (Gv 15,26-16,4) - Beata Colei che ha creduto 1
Notizie correlate
Vangelo del 4 maggio 2026: la forza dello Spirito e l’amore che si fa concretoGesù ci insegna che amare non è un sentimento astratto, ma un’osservanza concreta della Sua Parola che ci trasforma in una casa abitata da Dio.
Leggi anche: Vangelo del 7 maggio 2026: Gesù ci insegna il segreto della gioia piena
Argomenti più discussi: 11 Maggio 2026 – Commento al Vangelo; Lunedì 11 maggio 2026 | Padre Alberto Caccaro commenta il Vangelo del giorno; Preghiera per i Poveri - PAROLA DI DIO OGNI GIORNO; Festival Biblico a Cagliari, una settimana di incontri e testimonianze sul Vangelo.