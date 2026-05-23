Arianna Fontana, campionessa di short track, ha partecipato a un evento stampa a Milano per promuovere la Valtellina. L’atleta ha parlato della sua passione per la provincia, definendola “la mia amata Valtellina”. L’evento è stato organizzato dall’Azienda di promozione e formazione della regione. Fontana ha condiviso il suo legame personale con il territorio, senza fornire dettagli su progetti futuri o iniziative specifiche.

Sondrio – Arianna Fontana e la sua. Valtellina. La fuoriclasse dello short track mondiale, ambassador della provincia di Sondrio, ha partecipato all’evento stampa organizzato dall’Azienda di promozione e formazione della Valtellina a Milano. Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la prestigiosa location Voce Aimo e Nadia in Piazza della Scala. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 35 giornalisti della stampa nazionale e in particolare del segmento viaggi e sport, e del mondo lifestyle. Il concept dell’evento è stato “La mia Valtellina” in cui Fontana ha approfondito il suo legame “tra la sua terra d’origine e lo sport, partendo dalla sua disciplina, lo short track, ed includendo le numerose opportunità sportive che la valle offre, dal trekking all’arrampicata, con un particolare approfondimento alla bike. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Offerta turistica “azzurra”, Arianna Fontana racconta: “La mia amata Valtellina”

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