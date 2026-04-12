Arianna Fontana al Vinitaly | l’oro olimpico promuove la Valtellina

Oggi, domenica 12 aprile 2026, al Vinitaly nel padiglione Lombardia si è svolta una visita di Arianna Fontana, campionessa olimpica di short track. La sportiva ha partecipato a un evento promozionale legato alla Valtellina, regione famosa per i suoi vitigni e i paesaggi alpini. Durante l’iniziativa ha incontrato produttori locali e ha condiviso momenti con visitatori, promuovendo i vini e le eccellenze della zona.

Oggi, domenica 12 aprile 2026, l’attenzione si sposta sul padiglione Lombardia del Vinitaly a Verona, dove Arianna Fontana, l’atleta di Polaggia di Berbenno che detiene il record di medaglie nella storia dei Giochi olimpici, parteciperà come ospite speciale presso lo stand del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina. L’evento, che si svolge all’interno del Palaexpo nel settore ABCD 1314, segna la prima apparizione ufficiale della campionessa nei panni di Brand Ambassador per il territorio montano, in un momento di incontro organizzato congiuntamente da APF Valtellina e dal Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco. Il legame tra l’eccellenza del ghiaccio e le radici della montagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arianna Fontana al Vinitaly: l’oro olimpico promuove la Valtellina Arianna Fontana fa la storia, chi è la pattinatrice oro olimpico nella staffetta mista di short trackIl ghiaccio della Milano Ice Skating Arena ha regalato all’Italia un momento indimenticabile: la staffetta mista di short track ha conquistato l’oro... La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna FontanaGià nella leggenda, come atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, Arianna Fontana vuole scrivere una nuova pagina di storia alle...