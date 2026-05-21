La mia Valtellina | Arianna Fontana racconta e promuove il territorio

Ieri a Milano, presso il ristorante VOCE Aimo e Nadia in Piazza della Scala, si è svolto un incontro con Arianna Fontana, a cui hanno partecipato diversi giornalisti della stampa nazionale. L’atleta ha parlato del suo rapporto con il territorio della Valtellina, condividendo alcuni aspetti della sua esperienza e promuovendo la sua terra d’origine. L’evento è durato circa un’ora e si è concluso con un momento dedicato alle domande del pubblico presente.

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Si è tenuto ieri, presso la prestigiosa location VOCE Aimo e Nadia in Piazza della Scala a Milano l’incontro con Arianna Fontana e una platea di giornalisti della stampa nazionale. L’iniziativa,organizzata dall’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina con il supporto del Distretto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arianna Fontana al Vinitaly: l’oro olimpico promuove la ValtellinaOggi, domenica 12 aprile 2026, l’attenzione si sposta sul padiglione Lombardia del Vinitaly a Verona, dove Arianna Fontana, l’atleta di Polaggia di... Al Vinitaly Arianna Fontana promuove i vini di ValtellinaLa campionessa olimpica Arianna Fontana, brand ambassador della Valtellina, ha rappresentato con orgoglio la provincia di Sondrio in occasione di... La mia Valtellina. Incontro con Arianna FontanaAmbassador della Valtellina per il 2026 Arianna Fontana ha partecipato all’evento stampa organizzato dall’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina ... radiotsn.tv Arianna Fontana oro olimpico: la Valtellina celebra la sua campionessaArianna Fontana, portabandiera azzurra e leggenda dello short track, ha guidato l’Italia alla vittoria nella staffetta mista 2000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano?Cortina, conquistando la ... it.blastingnews.com