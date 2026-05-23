Un gruppo di studenti ha occupato la scuola questa mattina, bloccando l’ingresso e impedendo l’accesso alle lezioni. La protesta è durata circa due ore, con alcuni manifestanti seduti davanti alle porte e altri che hanno distribuito volantini tra gli altri studenti. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato registrato durante l’azione. La scuola rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Si chiama inclusione: un piccolo gesto ma che ha un significato enorme. E infatti non possiamo che applaudire l'iniziativa dell'assessore alla Scuola della Regione Toscana Alessandra Nardini, del Pd (sono i vantaggi di votare a sinistra), che l'altro giorno ha inaugurato in un istituto tecnico di Grosseto un bagno gender neutral. E la cosa, mentre nel Regno Unito la Corte Suprema ha stabilito dopo un dibattito decennale che le donne trans non potranno più utilizzare i bagni femminili né gli uomini trans quelli maschili, ci fa sentire fieramente europei, progrediti e progressisti. Certo, poi a volte accade che quando vuoi abbattere tutti i muri, eliminando le discriminazioni, finisci con l'alzarne di nuovi, aumentando le differenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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