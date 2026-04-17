È stato occupato il liceo Minghetti

Venerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dagli studenti. L’occupazione è stata decisa durante un’assemblea generale, alla quale hanno partecipato numerosi studenti. Dopo l’approvazione dell’assemblea, gli studenti hanno preso il controllo dell’edificio e lo hanno mantenuto sotto occupazione. La situazione si è verificata questa mattina e ha coinvolto l’intera scuola, senza altri interventi o sviluppi ufficiali fino a ora.

Questa mattina, venerdì 17 aprile, il liceo Minghetti di Bologna è stato occupato dai suoi studenti. La protesta è nata in seguito a un’assemblea plenaria “che ha sancito il consenso degli studenti all'occupazione, la scuola è stata occupata. Questo dimostra il forte dissenso studentesco nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: È stato occupato il liceo artistico Caravaggio di Milano Occupato a Milano il liceo PariniIl liceo classico Parini di Milano, in via Goito (zona Brera), è stato occupato lunedì mattina, 9 febbraio, dagli studenti.