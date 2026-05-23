Obiettivo ex Curtatone Franconi traccia la linea | Voglio recuperarlo
Il sindaco ha annunciato che la priorità è il recupero della ex Curtatone, con l’obiettivo di metterla in sicurezza. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, dove ha sottolineato l’impegno per questa operazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità dell’intervento, ma si è ribadito che il progetto rappresenta la prossima grande sfida amministrativa. La frase di apertura indica chiaramente la volontà di intervenire su uno stabile considerato rilevante.
Pontedera, 23 maggio 2026 – “La prossima grande sfida che ci attende è la messa in sicurezza e il recupero della ex Curtatone ”. Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, fissa in cima all’agenda delle politiche scolastiche cittadine il salvataggio dello storico edificio di piazza Garibaldi, piazza dei pini. Proprio in questi giorni Palazzo Stefanelli ha affidato un nuovo incarico per effettuare indagini geologiche integrative a supporto dell’intervento di ristrutturazione dell’ edificio scolastico Curtatone e Montanara rimasto abbandonato da quando, nell’estate 2021, venne dichiarata l’inagibilità sismica. Un uragano che si abbatté sul patrimonio edilizio scolastica pontederese che venne rivoluzionato, con l’acquisto e la costruzione a tempi record del nuovo Polo Dino Carlesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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