Obiettivo ex Curtatone Franconi traccia la linea | Voglio recuperarlo

Notizia in breve

Il sindaco ha annunciato che la priorità è il recupero della ex Curtatone, con l’obiettivo di metterla in sicurezza. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, dove ha sottolineato l’impegno per questa operazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità dell’intervento, ma si è ribadito che il progetto rappresenta la prossima grande sfida amministrativa. La frase di apertura indica chiaramente la volontà di intervenire su uno stabile considerato rilevante.