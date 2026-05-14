Terre di Castelli quasi pronto il nuovo Polo Tecnologico

A Spilamberto sono in corso di assegnazione i lavori per il completamento del nuovo Polo Tecnologico dell’Unione Terre di Castelli. L’obiettivo è rendere questa struttura un centro dedicato alla ricerca applicata, con particolare attenzione alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile. La realizzazione del polo prevede diversi interventi, che si stanno sviluppando per consentirne la piena operatività. I lavori rappresentano un passo importante per rafforzare le attività di innovazione nella zona.

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A Spilamberto proseguono i lavori per la piena operatività del Polo Tecnologico dell’Unione Terre di Castelli destinato a diventare un punto di riferimento della ricerca applicata e dell’innovazione della transizione verde e dello sviluppo sostenibileSono infatti in corso di assegnazione gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taranto, piano da 25 milioni: 7 progetti per il nuovo polo tecnologico? Punti chiave Come cambieranno la viabilità di Massafra e Statte i nuovi progetti? Quali settori tecnologici riceveranno i fondi dell'incubatore ex... Il nuovo polo dei Testimoni di Geova è quasi conclusoDell’espansione dei Testimoni di Geova a Bologna avevamo già scritto in un approfondimento pubblicato circa un anno fa. Temi più discussi: Gli allievi Ufficiali dell’Accademia fanno visita ai carabinieri; Vagliagli Terra di Frontiera: il 9 e 10 maggio tornano le Giornate di Primavera; Un gusto di gelato dedicato a Modena Capitale Italiana del Volontariato; Dilettanti - Iniziano playoff e playout. Carpaneto a caccia della salvezza, Fiorenzuola e Pontenurese della finale. Classificazione di Google(TG:e10838).nro - Results on X | Live Posts & Updates x.com Eccellenza - Il Fiorenzuola rischia, chiude 0-0 col Terre di Castelli ma basta per andare in finale playoffFischio d'inizio fissato alle ore 16.30 al Pavesi, con il Fiorenzuola che affronta il Terre di Castelli nella semifinale playoff. Anche qui si gioca in gara unica, in caso di pareggio al 90' si gioche ... sportpiacenza.it Calcio, il Terre di Castelli gioca a GiulianovaAlle 16 si gioca l’andata delle semifinali nazionali per la D. Il Terre di Castelli gioca sul campo del Giulianova, in un Fadini da sold out con quasi 3mila spettatori (ritorno il 2/6 a Castelvetro) ... ilrestodelcarlino.it