Scuola Gaglione la questione sul tavolo del Ministero dell' Interno
La questione relativa alla chiusura della scuola “Gaglione” di Capodrise arriva al Ministero dell'Istruzione. Nella giornata di oggi (12 maggio) il candidato sindaco Nicola Belardo si è recato al Ministero dell’Istruzione per rappresentare la situazione che sta interessando la comunità scolastica.🔗 Leggi su Casertanews.it
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