Zinzi Lega | Interrogazione su oleodotto porto Napoli-Interporto Marcianise

Alla luce della crescente preoccupazione tra i cittadini riguardo all'oleodotto che collega il porto di Napoli all'interporto di Marcianise, un rappresentante politico ha presentato un'interrogazione ufficiale. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulle condizioni dell'infrastruttura e sulle eventuali misure di sicurezza adottate. La questione è stata sollevata in seguito a segnalazioni e preoccupazioni sollevate da residenti e associazioni locali, che richiedono informazioni dettagliate sulla sicurezza e sulla gestione del tubo.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Alla luce della preoccupazione crescente tra la cittadinanza, ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per chiarire se esistono realmente criticità legate alla realizzazione dell’Oleodotto che servirà a connettere il Porto di Napoli e l’Interporto di Marcianise-Maddaloni per alimentare il deposito di stoccaggio e travaso Gpl, in particolare sulle questioni relative alla tutela ambientale e al reticolato acquifero dei Regi Lagni del territorio di Marcianise”. Lo dichiara il deputato e capogruppo della Lega in Commissione Ambiente alla Camera Gianpiero Zinzi, presentando un’interrogazione al ministero dell’Ambiente sull’Oleodotto che servirà per connettere il Porto di Napoli e l’Interporto di Marcianise-Maddaloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Interrogazione su oleodotto porto Napoli-Interporto Marcianise” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parisi (Lega): “Zinzi presenterà un’interrogazione parlamentare sull’elettrodotto Montecorvino–Benevento”Tempo di lettura: 2 minuti“L’attenzione della Lega sulle esigenze e le preoccupazioni del territorio sannita resta altissima. Aeroporti: Zinzi (Lega): “Grazzanise centrale nel nuovo piano nazionale”Tempo di lettura: 2 minuti “Come abbiamo sempre auspicato, la centralità dello scalo di Grazzanise è stata riconosciuta nel nuovo piano nazionale...