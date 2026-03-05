L’infopoint turistico “Vedi Napoli e poi Torni” riapre in Piazza Plebiscito, all’angolo con via Cesario Console. Da oggi cittadini e visitatori potranno usufruire dei servizi di informazione tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00. L’apertura mira a offrire supporto ai turisti che visitano la zona e a facilitare l’accesso alle informazioni sulla città.

Infopoint turistico "Vedi Napoli e poi Torni" in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console). Cittadini e turisti potranno avere informazioni tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. Riaperto l'infopoint turistico "Vedi Napoli e poi Torni" in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console). Cittadini e turisti potranno avere informazioni tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. L'infopoint è stato temporaneamente chiuso, per tre giorni, al fine di garantire la rimozione dell'albero pericolante, che lo sovrastava, a cura del Servizio Verde. «La sicurezza è una priorità. Il Servizio Verde ha comunicato al Servizio Turismo la necessità di interrompere per un breve periodo l'attività dell'infopoint, al fine di rimuovere l'albero pericolante. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Riapre l’infopoint turistico “Vedi Napoli e poi Torni” in Piazza Plebiscito

L’uomo che qualche giorno fa si è suicidato in piazza Plebiscito a Napoli era un ex killer di camorra poi pentitoLa tragedia avvenuta qualche giorno fa riguarda un personaggio noto alle cronache giudiziarie: si tratta di Pasquale Petrillo, alias 'a presella, già...

Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vedi Napoli.

Riaperto l'infopoint turistico Vedi Napoli e poi Torni in Piazza PlebiscitoRiapre l'infopoint turistico Vedi Napoli e poi Torni in Piazza Plebiscito, angolo via Cesario Console, che era ... msn.com

Riapre l’ufficio turismoTifosi della Formula 1 a casa, appuntamenti di richiamo per il pubblico non permessi, eventi in piazza annullati, grandi spettacoli a quota zero e turisti in giro ancora meno, ma da ieri ha riaperto a ... ilgiorno.it