Terni nuovo progetto di comunicazione per Corso Vecchio | Promozione a livello storico culturale e commerciale

A Terni è stato avviato un nuovo progetto di comunicazione per il Corso Vecchio, con l’obiettivo di promuovere gli aspetti storici, culturali e commerciali della zona. Il progetto coinvolge settanta attività economiche, tra cui una che ha superato i cento anni di attività e otto con più di cinquanta anni. Sono presenti anche molte altre imprese, tutte specializzate nei rispettivi settori.

Settanta attività economiche, di cui una centenaria, otto con oltre cinquanta anni d’età e numerose altre più giovani ma sempre altamente specializzate. E’ il biglietto da visita di Corso Vecchio che detiene un’offerta merceologica completa che include anche alcuni servizi dedicati alla persona, oltre alla parte commerciale. Il locale comitato di Via ha recentemente confermato e integrato il proprio gruppo operativo, composto da Daniela Tedeschi (portavoce), Gianmarco Buono, Marco Bartolucci, Fabrizio Fucile, Rosaria Sabatini, Roberta Rosati, Adele Barbetti, Monica Trippini, Luca Calvani, Valentina Bulzomì, Elisa Orsini, Luisena Pastorelli, Andrea Manili. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, nuovo progetto di comunicazione per Corso Vecchio: “Promozione a livello storico, culturale e commerciale” Articoli correlati Leggi anche: Terni, chiude storico punto vendita: “La piazza si sta progressivamente spegnendo a livello commerciale” Terni, furto a corso Vecchio: divieto di stazionamento in centro per due anniSette misure di prevenzione personali sono state adottate dalla Questura di Terni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corso Vecchio Temi più discussi: Nuovo ospedale di Terni: I 128 milioni non erano tutti per il progetto. E la cifra si ridimensiona a 73; Progetto stadio-clinica, perché il Tar ha detto no: i dettagli della SENTENZA; Demolito il progetto stadio-clinica: il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune; Terni: a Palazzo Briganti in pieno centro apre la seconda palestra GreenTheory -. Terni, ladre di professione fermate a corso Vecchio: il questore le allontana per tre anniTERNI - Corso Vecchio di nuovo al centro dei controlli della polizia che in tre mesi ha chiuso locali etnici non in regola e fatto scattare provvedimenti nei confronti di chi, per i precedenti penali, ... ilmessaggero.it Cinque aree possibili per il nuovo ospedale di TerniSono cinque, compresa quella attuale di Colle Obito, le soluzioni valutate dalla Binini & Partners di Reggio Emilia - ciascuna con pro e contro - per la localizzazione del nuovo ospedale di Terni. ansa.it Amelie Terni. J. Kendall · Ridin'. SPRING 2026 Amelie Terni Corso Vecchio 92 Terni - facebook.com facebook