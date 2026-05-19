Cassano | De Laurentiis prendi Allegri al posto di Conte e succederà come con Garcia
L'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato in diretta televisiva il possibile futuro del Napoli, concentrandosi sui cambi di panchina e sui nomi che si sono fatti nelle ultime settimane. Cassano ha menzionato un possibile cambio di allenatore, suggerendo che un cambio alla guida tecnica potrebbe portare risultati diversi. Nel suo intervento, ha anche fatto riferimento a una possibile sostituzione di un tecnico in carica, con un commento che coinvolge anche un dirigente del club.
L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del futuro del Napoli, concentrandosi sui meriti che dovrebbe avere Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra. E lancia anche una provocazione ad Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli. Le parole di Cassano. Cassano dà i meriti a Conte per aver valorizzato alcuni calciatori della rosa ed essere riuscito ad arrivare al s “ Per rimanere, a Conte devi fare una squadra competitiva per vincere, anche se quest’anno l’aveva, ma per via degli infortuni . Gli chiederei: mi dici perché tanti infortuni muscolari? Non dimentichiamo che quando allena in Italia, non è mai arrivato sotto il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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