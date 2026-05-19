Cassano | De Laurentiis prendi Allegri al posto di Conte e succederà come con Garcia

L'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato in diretta televisiva il possibile futuro del Napoli, concentrandosi sui cambi di panchina e sui nomi che si sono fatti nelle ultime settimane. Cassano ha menzionato un possibile cambio di allenatore, suggerendo che un cambio alla guida tecnica potrebbe portare risultati diversi. Nel suo intervento, ha anche fatto riferimento a una possibile sostituzione di un tecnico in carica, con un commento che coinvolge anche un dirigente del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui