Nuovi sindaci e consiglieri | si torna alle urne in cinque comuni del Brindisino

Alle urne in cinque comuni del Brindisino per eleggere nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Le elezioni si svolgeranno nelle prossime settimane. Nessuna indicazione sui nomi dei candidati o sui risultati parziali. La consultazione riguarda cinque amministrazioni comunali della provincia. La data precisa delle votazioni non è ancora stata comunicata. La partecipazione degli elettori sarà obbligatoria. I cittadini sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti nelle rispettive amministrazioni comunali.

Si torna alle urne per l'elezione dei nuovi sindaci e il rinnovo dei consiglio comunali di cinque comuni della provincia di Brindisi. Si tratta di Mesagne, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Latiano e Ceglie Messapica. I seggi, aperti dalle ore 7 di domani (domenica 24 maggio), chiuderanno alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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dell’aspettativa retribuita. Capita quindi che, ad esempio, alle comunali di domenica prossima, nel comune di Monteleone di Puglia, 748 elettori, si presentano 9 aspiranti sindaci e 85 consiglieri di cui, oltre 40 sono i candidati delle forze dell'ordine. Viva l'Italia. x.com

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