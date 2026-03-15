Sindaci e consiglieri alle urne | si elegge il nuovo presidente della Provincia

Oggi a Brindisi si svolgono le elezioni per il nuovo presidente della Provincia, coinvolgendo sindaci e consiglieri. La competizione vede il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, sostenuto da due liste di centrodestra, contrapposto al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, sostenuto da una lista di centrosinistra. Le operazioni di voto si tengono in diverse sezioni sparse sul territorio.

Seggi aperti dalle ore 8 alle ore 20 di oggi, presso il palazzo dell'ente. Sfida fra il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e quello di Ostuni, Angelo Pomes. Il verdetto in serata BRINDISI - Oggi si eleggerà il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. La sfida è fra il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, alla guida di due lista di centro destra, e quello di Ostuni, Angelo Pomes, sostenuto da una lista di centrosinistra. Le urne saranno aperte dalle ore 8 alle ore 20, all'interno del palazzo della Provincia, in via Annibale de Leo. Hanno diritto di voto solo sindaci e consiglieri provinciali del Brindisino. In... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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