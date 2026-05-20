A Pesaro sono stati annunciati interventi su 50 strade e marciapiedi per un totale di 4 milioni di euro. I lavori interesseranno diverse zone della città e alcune aree del lungomare. Le autorità hanno pianificato modalità specifiche per la gestione dei cantieri, con l’obiettivo di limitare disagi e mantenere i parcheggi accessibili durante le opere. Non sono stati ancora comunicati i tempi di avvio e le tempistiche precise di ogni intervento.

? Punti chiave Quali quartieri e zone del mare saranno i primi a cambiare?. Come verranno gestiti i cantieri per evitare il caos nei parcheggi?. Chi coordinerà il nuovo team di tecnici per velocizzare i lavori?. Quali disagi dovranno affrontare i residenti dei borghi durante i lavori?.? In Breve Investimento di 1,4 milioni per parcheggi e 500 mila per nuovi marciapiedi.. Assessora Della Dora coordina il potenziamento del team tecnico comunale.. Interventi capillari su vicoli e borghi oltre ai centri e zone mare.. 3,6 milioni stanziati per l'anno in corso più 500 mila per il 2025.. A Pesaro sono pronti a partire i lavori per il rifacimento di 50 strade con un investimento complessivo che supera i 4 milioni di euro, coinvolgendo dai quartieri periferici fino alle zone del centro e del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, piano da 4 milioni: 50 strade e nuovi marciapiedi in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Città, maxi piano da 12 milioni: ripartono i lavori su strade e marciapiediL’amministrazione comunale ha varato un piano di manutenzione urbana che prevede l’impiego di oltre 10 milioni di euro per il ripristino di strade e...

Strade e marciapiedi, piano da 3 milioni di euro a Civita Castellana: l'elenco dei lavoriInterventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità in diversi quartieri.

Piano asfaltature a Pesaro, 50 strade interessate per 4 milioni di lavori. Oltre a 1,4 milioni per i parcheggi e 500 mila euro per i marciapiedi #ANSA x.com