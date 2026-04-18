Pescara maxi piano da 4 milioni | ripartono i cantieri sulle strade

La Provincia di Pescara ha avviato un piano di interventi sulla rete viaria provinciale, destinando 4 milioni di euro alla manutenzione delle strade. I lavori sono ripartiti in vari comuni e riguardano arterie considerate strategiche per il territorio. Gli interventi sono stati annunciati come parte di un piano straordinario volto a migliorare le condizioni delle strade. L’avvio delle attività riguarda diverse zone della provincia e coinvolge più cantieri.

La Provincia di Pescara ha messo in campo un piano straordinario da 4 milioni di euro per la manutenzione della rete viaria provinciale, con interventi che iniziano a interessare diversi comuni e arterie strategiche. Il programma, pianificato nel corso del 2025 e operativo da marzo 2026, punta a una riqualificazione capillare che tocca zone cruciali tra costa e interno, garantendo sicurezza e funzionalità alle infrastrutture locali. Il progetto non si limita a semplici riparazioni superficiali, ma prevede un intervento strutturale su numerose strade provinciali. Nello specifico, il piano coinvolge le Sp 2, 4, 20, 23, 35, 36, 44, 49, 51, 53, 57 e 77.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, maxi piano da 4 milioni: ripartono i cantieri sulle strade Notizie correlate Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della cittàAmmonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali. Celle, ripartono i cantieri al rio Santa Brigida: piano per il trafficoI cantieri per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida a Celle Ligure ripartiranno ufficialmente il 20 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al via piano da 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali; Pescara, maxi?intervento Aca sulla rete idrica: chiusure, divieti e misure del Comune; Maxi intervento Aca: a tarda sera terminano gli interventi, dall'alba il ritorno dell'acqua lento e monitorato; Abruzzo: maxi stop dell’acqua per circa 250.000 persone. Pescara, strade provinciali: al via un piano da 4 milioniProvincia di Pescara, al via un piano da 4 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade: lavori su oltre 10 arterie e sopralluoghi sulla SP 64 e sulla Lungofino ... abruzzonews.eu Pescara, maxi-interruzione idrica: domani apre il CocPescara, intervento Aca: stop all’acqua dal 13 aprile. Il Comune attiva il Coc e chiude la sede dei Colli. Servizi garantiti nella sede centrale ... abruzzonews.eu Acqua potabile: aggiornamento esiti campionamenti nei Comuni della Val Pescara. A Spoltore parziale ripristino. La ASL di Pescara comunica che, sulla base degli esiti favorevoli delle analisi effettuate sui campioni prelevati dopo il ripristino dell’erogazion - facebook.com facebook Lorenzo Insigne è stato molto chiaro sul proprio futuro. Come da contratto, in caso di permanenza in Serie B, il suo prolungamento con il Pescara sarà automatic x.com