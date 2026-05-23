Nuove sanzioni per ripristini non conformi e cantieri non segnalati a Fossacesia
Sono state emesse nuove sanzioni a Fossacesia per lavori stradali non conformi e cantieri non segnalati. La polizia locale ha intensificato i controlli sui lavori eseguiti sulla rete stradale comunale da enti pubblici, aziende di servizi e privati. Le verifiche sono proseguite con l’obiettivo di individuare irregolarità e applicare le relative sanzioni. Le attività di vigilanza continuano per assicurare il rispetto delle norme vigenti sui cantieri e le opere stradali.
Nuovi controlli e conseguenti sanzioni su alcuni lavori stradali nel territorio di Fossacesia. L’attività di vigilanza e controllo della polizia locale prosegue sui lavori eseguiti sulle strade comunali da enti pubblici, società concessionarie di servizi e soggetti privati al fine di garantire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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