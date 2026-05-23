Nuove sanzioni per ripristini non conformi e cantieri non segnalati a Fossacesia

Notizia in breve

Sono state emesse nuove sanzioni a Fossacesia per lavori stradali non conformi e cantieri non segnalati. La polizia locale ha intensificato i controlli sui lavori eseguiti sulla rete stradale comunale da enti pubblici, aziende di servizi e privati. Le verifiche sono proseguite con l’obiettivo di individuare irregolarità e applicare le relative sanzioni. Le attività di vigilanza continuano per assicurare il rispetto delle norme vigenti sui cantieri e le opere stradali.