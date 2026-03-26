Corsa contro il tempo a Fossacesia per salvare le spiagge dall' erosione | cantieri in arrivo

A Fossacesia sono in programma interventi urgenti per proteggere le spiagge dall’erosione. L’amministrazione comunale ha approvato un progetto per la messa in sicurezza della costa e ha avviato le procedure per l’avvio dei lavori. Le opere sono considerate prioritarie e si prevede di iniziare i cantieri nel prossimo futuro.

Corsa contro il tempo a Fossacesia per difendere il litorale dall’erosione. L’amministrazione comunale accelera sulle opere di messa in sicurezza della costa, considerate ormai indifferibili, con l’obiettivo di avviare i cantieri nel più breve tempo possibile. Un passaggio definito fondamentale per sbloccare gli interventi programmati lungo diversi tratti della costa. Sul fronte delle opere già realizzate, si contano 200mila euro per la risistemazione delle scogliere nel tratto nord, in località Cavalluccio, e 300mila euro per la rifioritura delle scogliere nelle aree a sud e a nord del Trabocco Pesce Palombo. Sono stati inoltre affidati lavori per 500mila euro, con fondi FSC, nelle zone della spiaggia della Fuggitella e del Trabocco Punta Rocciosa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Corsa contro il tempo a Fossacesia per salvare le spiagge dall'erosione: cantieri in arrivo Articoli correlati Lotta all’erosione costiera. Da Follonica a Capalbio progetti per salvare le spiaggeL’erosione costiera continua a rappresentare una delle emergenze ambientali più preoccupanti lungo il litorale maremmano. Cantieri Brt, a Bari è corsa contro il tempo: «Rispetteremo le scadenze»Una corsa contro il tempo che inizia a dare i suoi frutti, grazie all'accelerazione dei cantieri. Una raccolta di contenuti su Corsa contro il tempo a Fossacesia per... Temi più discussi: Lecce, è corsa contro il tempo per piazza San Michele; Salvare la memoria dei ghiacciai è una corsa contro il tempo: il caso Weißseespitze; Alloggi per disabili: corsa contro il tempo; Allarme nel Golfo: la corsa contro il tempo degli Usa per sminare lo Stretto di Hormuz. Schianto aereo militare in Colombia, almeno 66 morti: la corsa contro il tempo degli abitanti ha salvato 57 soldatiSono stati gli abitanti di Putumayo a salvarli dalla morte ha dichiarato il Presidente colombiano. Dopo lo schianto del C-130 Hercules, è stata una corsa contro il tempo per tirare via i superstiti ... fanpage.it A Oltrona di Gavirate è corsa contro il tempo per salvare l’oasi degli animali spensieratiDa vent’anni Pietro Vanini accudisce una sessantina di animali. Ora che l’azienda proprietaria del terreno è fallita l'appezzamento è stato messo all’asta e lui rischia di perdere tutto ... varesenews.it Maltempo a San Severo, albero cade su un'auto in corsa: illesa la conducente. Il forte vento sferza la provincia di Foggia, l'assessore Di Scioscio: "Limitate gli spostamenti" - facebook.com facebook Passaggio di testimone: una vetrina per Marrone nella corsa a sindaco x.com