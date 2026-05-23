Nuova segnaletica in centro storico a Lanciano | Intrappolati nel quartiere

Notizia in breve

A Lanciano, la viabilità nel centro storico, in particolare intorno a piazza del Malvò, è stata compromessa da nuove restrizioni alla circolazione. Sono stati istituiti divieti di accesso e transito che stanno creando disagi a residenti e commercianti, con conseguente confusione nella gestione del traffico locale. La situazione ha portato a difficoltà di movimento e a problemi pratici nella zona.