Nuova segnaletica in centro storico a Lanciano | Intrappolati nel quartiere
A Lanciano, la viabilità nel centro storico, in particolare intorno a piazza del Malvò, è stata compromessa da nuove restrizioni alla circolazione. Sono stati istituiti divieti di accesso e transito che stanno creando disagi a residenti e commercianti, con conseguente confusione nella gestione del traffico locale. La situazione ha portato a difficoltà di movimento e a problemi pratici nella zona.
Un divieto di accesso e uno di transito stanno mandando nel caos la viabilità della zona di piazza del Malvò, nel centro storico di Lanciano, e causando disagi a residenti e commercianti. Una cinquantina di loro, questa mattina, sono scesi in strada ad incontrare la stampa per richiamare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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