Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di preparare nuovi attacchi contro l’Iran, affermando di essere frustrato dai negoziati in corso. La notizia arriva dopo che nelle ore precedenti erano circolate indiscrezioni su un possibile accordo tra le due parti. Le fonti ufficiali hanno confermato la decisione di intensificare le azioni militari, senza specificare i dettagli o le tempistiche. La notizia ha influito sulla situazione diplomatica nella regione.

Washington, 23 maggio 2026 – Dopo le indiscrezioni su un accordo imminente t ra Usa e Iran circolate ieri, le ultime notizie gelano le speranze di pace in Medio Oriente. Stando ai media statunitensi Trump, “frustrato” da “negoziati strazianti”, valuta un nuovo vasto attacco contro Teheran. Il presidente Usa ha riunito il gotha dell’amministrazione. Nel vertice (presente anche il capo del Pentagono Pete Hegseth) gli sarebbero state presentate alcune opzioni militari. Secondo Cbs, diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi nuovi raid. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e ad un accordo definitivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova giravolta sull’Iran, Trump prepara nuovi attacchi. “Frustrato dai negoziati”. Le ultime notizie

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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