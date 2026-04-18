Alberto Razzetti ha annunciato che prenderà parte alla competizione di nuoto di fondo a Golfo Aranci. La sua partecipazione segna un cambiamento rispetto alle discipline tradizionali, con un passaggio dalla piscina alle acque libere che sta diventando più comune tra gli atleti. La presenza dell’atleta in questa gara rappresenta un momento di interesse per gli appassionati del settore.

Una nuova via da seguire? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che il passaggio dalla piscina alle acque libere sia sempre più frequente. Gregorio Paltrinieri è stato uno dei grandi interpreti in ambito italiano e internazionale e tuttora il carpigiano è intenzionato a sfidare gli atleti più giovani specialmente nel fondo per rilanciare le proprie quotazioni in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gare in mare che potrebbero attirare l’attenzione anche di un altro degli atleti dell’Ital-nuoto, impegnato in vasca. Si parla di Alberto Razzetti. Il ligure, specialista dei misti e della farfalla, è attirato dal mondo del fondo. Una rivelazione che c’è stata posteriormente alla sua vittoria nei 100 farfalla dei campionati italiani di Riccione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci”

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