Alberto Razzetti | I giovani non mi fanno adagiare sugli allori Non vedo ‘buchi’ nel nuoto azzurro

Nell’ultima puntata di Swim Zone, sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto Alberto Razzetti. Il nuotatore ha parlato dei giovani nel settore e ha commentato la situazione del nuoto azzurro, affermando di non vedere problemi o “buchi” nella disciplina. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche attuali e sulle prospettive future del nuoto italiano.

Alberto Razzetti è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il vincitore di un argento e un bronzo ai Mondiali di Doha 2024 ha parlato del suo momento dopo gli Assoluti di Riccione, puntando il proprio mirino verso un 2026 importante. Il nuotatore ligure inizia la sua analisi dopo gli Assoluti di Riccione: “ Sono abbastanza contento di quanto ho fatto nella vasca romagnola. Sono riuscito a qualificarmi in 3 gare per i prossimi Europei, diciamo che ho messo a segno il primo passo a livello di vasca lunga dell’anno. L’obiettivo ovviamente è Parigi 2026 ad agosto, ma intanto ho svolto un buon allenamento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alberto Razzetti: “I giovani non mi fanno adagiare sugli allori. Non vedo ‘buchi’ nel nuoto azzurro” Notizie correlate Leggi anche: Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci” LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: Sarò in gara a Golfo Aranci; Nuoto: assoluti di Riccione; ok Razzetti nei 100 farfalla e Toma nei 100 dorso donne; Assoluti Nuoto: Benedetta Pilato subito leader nei 100 rana, sorpresa Razzetti nei 50 farfalla; ASSOLUTI UNIPOL: IL PIEMONTE A RICCIONE!. Alberto Razzetti: I giovani non mi fanno adagiare sugli allori. Non vedo ‘buchi’ nel nuoto azzurroAlberto Razzetti è stato l'ospite dell'ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il vincitore di un argento e un bronzo ai ... oasport.it Ultima giornata Assoluti 2026: brillano i giovani, Razzetti ospite d'eccezioneSara Curtis stabilisce il nuovo record italiano nei 50 stile libero, Carlos D’Ambrosio trionfa ancora agli Assoluti ... it.blastingnews.com Sì sono conclusi a Riccione i Campionati Italiani Assoluti, la manifestazione più importante nel panorama natatorio nazionale dove eravamo presenti con 6 atleti oltre al nostro Alberto Razzetti. Di seguito i risultati Alberto Razzetti vince 2 nei 100 e 200 - facebook.com facebook Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci” - x.com