Numeri record e parata di stelle per la 55esima Nove Colli | al via oltre 7mila ciclisti da 43 nazioni

Notizia in breve

Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi hanno partecipato alla 55esima Nove Colli. La presentazione ufficiale si è svolta ieri sera al Castello di Ribano, con una grande parata di atleti e appassionati. La gara si terrà domani, con numeri record di iscritti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, tra le più longeve nel ciclismo amatoriale, mantiene il suo richiamo internazionale.