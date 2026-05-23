Numeri record e parata di stelle per la 55esima Nove Colli | al via oltre 7mila ciclisti da 43 nazioni
Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi hanno partecipato alla 55esima Nove Colli. La presentazione ufficiale si è svolta ieri sera al Castello di Ribano, con una grande parata di atleti e appassionati. La gara si terrà domani, con numeri record di iscritti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, tra le più longeve nel ciclismo amatoriale, mantiene il suo richiamo internazionale.
Il Castello di Ribano ha ospitato ieri sera, venerdì, il party di presentazione della 55esima edizione della Granfondo Nove Colli, lo storico appuntamento ciclistico che continua a richiamare appassionati da tutto il mondo. L’edizione 2026 farà infatti registrare numeri da record con oltre 7mila. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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