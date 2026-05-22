Granfondo Nove Colli davvero mondiale In oltre 7mila al via iscritti da 43 nazioni

Sabato notte si è aperta la 55ª edizione della granfondo Nove Colli, con oltre 7.000 ciclisti iscritti provenienti da 43 paesi diversi. La partenza e l’arrivo sono stati situati sul lungomare di Cesenatico, vicino alla colonia Agip. La manifestazione si svolge con un percorso che attraversa le colline e le zone rurali della regione, attirando partecipanti di diverse nazionalità e creando un evento di rilevanza internazionale nel panorama delle granfondo ciclistiche.

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Sabato notte suona la sveglia per oltre 7mila ciclisti che partecipano alla 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip. Lungo il tracciato di 200 chilometri la Fausto Coppi mette in campo una macchina organizzativa con più di mille persone, nei tratti critici per garantire la sicurezza, nei punti di rifornimento e all’arrivo. Occhio ai cartelli, perché sabato e domenica nel percorso di gara ci sono diverse strade dove vigono il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione, sul lungomare da piazza Marconi a via Dante ed in altre zone. Al via all’alba di domenica sono attesi 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granfondo Nove Colli davvero mondiale. In oltre 7mila al via, iscritti da 43 nazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il verdetto della strada | Granfondo Strade Bianche: un'esperienza unica e irripetibile Sullo stesso argomento Alla Granfondo Bgy Airport 2.500 iscritti e 30 nazioni rappresentateLa città e la provincia di Bergamo si apprestano ad accogliere ancora una volta migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo per prendere parte... Leggi anche: BGY Airport Granfondo: 2.500 atleti da 30 nazioni a Bergamo The Granfondo Nove Colli is truly world-class. Over 7 participants from 43 nations are at the start.It begins at dawn on Sunday, starting and finishing on the Cesenatico seafront. The long route is 200 km and the medium one is 137 km, with the Gravel section being the new addition. sport.quotidiano.net Granfondo Nove Colli davvero mondiale. In oltre 7mila al via, iscritti da 43 nazioniSi inizia all’alba di domenica, partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico. Percorso lungo da 200 km e medio da 137, la Gravel la novità. sport.quotidiano.net