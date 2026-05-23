I residenti chiedono chiarimenti sulla sorte di sette cuccioli di cinghiale scomparsi dopo la morte della madre. La madre è scomparsa da settimane, ma le autorità non hanno confermato se siano stati abbattuti o meno. La mancanza di comunicazioni ufficiali alimenta il mistero sulla situazione dei cuccioli e sui provvedimenti adottati. La comunità si è mobilitata con proteste per ottenere risposte chiare.

? Domande chiave Cosa è successo realmente ai sette cuccioli dopo la sparizione della madre?. Perché le autorità non hanno rilasciato conferme sull'abbattimento dei cinghiali?. Come si spiegano le foto di gabbie e sangue circolate sui social?. Chi ha autorizzato l'intervento segreto nonostante le segnalazioni dei residenti?.? In Breve Assemblea di 50 persone organizzata dal consigliere Dario Fattorini il 21 maggio.. Associazioni Lav e Lipu contestano l'operazione avvenuta a via degli Ontani.. Polizia Provinciale di Livorno non conferma l'abbattimento dopo le foto di sangue.. Comune di Collesalvetti pianifica un'ordinanza sindacale per la gestione della fauna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nugola, mistero sulla madre cinghiale e 7 cuccioli: protesta dei residenti

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