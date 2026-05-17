Caso cinghiali a Nugola | interrogativi sulla sorte di madre e cuccioli

A Nugola si susseguono domande sulla sorte di una madre cinghiale e dei suoi sette cuccioli, scomparsi di recente. La presenza di fotografie che mostrano gabbie con tracce di sangue alimenta le preoccupazioni tra i residenti e le autorità. Non ci sono ancora risposte ufficiali sulla loro condizione o sul destino degli animali. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela animale e di chi ha segnalato i dettagli attraverso immagini e testimonianze.

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? Domande chiave Dove sono finiti la madre e i sette cuccioli di cinghiale?. Perché le foto delle gabbie con tracce di sangue alimentano i sospetti?. Chi ha ordinato l'eventuale abbattimento della famiglia di animali?. Come influirà il rischio della peste suica sulle future catture?.? In Breve Consigliere Dario Fattorini chiede accesso agli atti per chiarire la sorte dei sette cuccioli.. Referente Lav Massimo Vitturi propone soluzioni alternative per gestire la fauna a Collesalvetti.. Nuovo incontro istituzionale fissato per giovedì sera tra Comune, residenti e associazioni.. Protocolli sanitari contro la Peste suica africana impediscono il trasferimento degli animali catturati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso cinghiali a Nugola: interrogativi sulla sorte di madre e cuccioli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinghiali a Nugola, la sindaca di Collesalvetti: "Evitare che vengano attratti nei centri abitati"A Nugola la presenza dei cinghiali è ormai diventata un tema di convivenza quotidiana. Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casaPesaro, 13 maggio 2026 – Cinghiali in pieno centro abitato, una famiglia intera con i piccoli al seguito finisce dentro la recinzione di una casa e... Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casaInvasione a Calpino, paura tra i residenti: una gita notturna finisce tra cancelli e recinzioni nel centro abitato di Fermignano ... ilrestodelcarlino.it Caso cinghiali: Non c’è nessuna quarantenaNessuna quarantena a causa dei cinghiali per i residenti della zona del Palasport. La giunta risponde così agli abitanti che vogliono rivolgersi alla Procura. A febbraio, dopo la segnalazione di una ... lanazione.it