Giunti al nono giorno della Novena allo Spirito Santo, eleviamo una solenne supplica al Divino Santificatore per rinnovare la nostra anima e accogliere i suoi doni. Siamo giunti al nono e ultimo giorno della Novena allo Spirito Santo, il momento culminante di questo intenso cammino di fede in preparazione alla Pentecoste. Nella preghiera di oggi ci affidiamo completamente a Lui come Divino Santificatore, Rinnovatore e Vivificatore. Gli chiediamo di illuminare la nostra mente, sostenere la nostra volontà e, soprattutto, di lasciarlo vivere in noi per camminare verso la vera santità. Prepariamo il cuore a ricevere i suoi santi doni per imparare ad amare tutti con pura carità e vivere per la gloria di Gesù. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, nono giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novena allo Spirito Santo di Pentecoste 2* GIORNO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, primo giorno

Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giorno

Novena allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, x.com

Novena allo Spirito Santo da iniziare domani, 15 maggio, per prepararsi alla Pentecoste reddit

Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giornoProsegue il cammino di preghiera verso la Pentecoste. Nel secondo giorno della Novena, invochiamo l’effusione dello Spirito Santo per rinnovare i nostri cuori e ricevere la vera pace. Novena allo ... lalucedimaria.it

Novena allo Spirito SantoIngraziarsi lo Spirito Santo consente al cristiano di vivere nella luce, di comprendere la strada tracciata dal Cristo, affinché sia fatta la volontà di Dio Padre. Questa novena, scritta da una santa ... illibraio.it