Oggi, nel secondo giorno della Novena allo Spirito Santo, si continua il percorso di preghiera in vista della Pentecoste. Durante questa giornata, si chiede l’intervento dello Spirito Santo per portare rinnovamento interiore e pace nei cuori di chi si unisce nella supplica. La preghiera si svolge in modo condiviso, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità tra i fedeli che si preparano alla celebrazione. Non sono previsti eventi pubblici o incontri ufficiali in questa fase.

Prosegue il cammino di preghiera verso la Pentecoste. Nel secondo giorno della Novena, invochiamo l’effusione dello Spirito Santo per rinnovare i nostri cuori e ricevere la vera pace. Entriamo nel secondo giorno della Novena allo Spirito Santo, un cammino spirituale intenso che ci prepara a vivere il grande mistero della Pentecoste. Riuniti idealmente nel Cenacolo insieme a Maria e agli Apostoli, oggi rinnoviamo la nostra supplica al Consolatore affinché scenda con potenza nelle nostre esistenze. In questo secondo appuntamento, chiediamo la grazia di abbattere ogni durezza del cuore, lasciandoci guidare dai Suoi santi doni per riscoprire la bellezza della grazia divina e la forza della testimonianza cristiana nel mondo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giorno

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Novena allo Spirito Santo Presentazione

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