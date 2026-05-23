Durante la notte, un giovane di 22 anni è rimasto ferito dopo essere caduto tra le rocce a Punta Bianca. I soccorritori sono intervenuti e hanno raggiunto il ragazzo in una zona boschiva, utilizzando tecniche di accesso su terreni accidentati. Non è stato specificato chi abbia dato l'allarme o come siano stati individuati i punti di accesso. Il giovane è stato estratto e trasportato in ospedale.

? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a raggiungere il giovane tra le rocce?. Chi ha dato l'allarme dopo la caduta nel bosco?. Perché il terreno vicino ai vecchi bunker è diventato così pericoloso?. Cosa hanno scoperto i carabinieri sulla dinamica della scivolata notturna?.? In Breve Soccorso notturno alle 2:30 coordinato da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Pubblica Assistenza.. Caduta avvenuta presso la batteria storica Dante De Lutti vicino ai bunker della Linea Gotica.. Carabinieri di Ameglia effettuano rilievi per valutare segnaletica e stabilità del terreno a Punta Bianca.. Gruppo di ragazzi toscani ha segnalato l'emergenza al numero unico 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di soccorso a Punta Bianca: 22enne ferito dopo una caduta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her

Notizie e thread social correlati

Soccorso aereo a Corniglia: agricoltore ferito dopo una cadutaUn agricoltore di 67 anni delle Cinque Terre è stato soccorso questa mattina nelle zone rurali di Corniglia dopo essere caduto, riportando ferite.

Motociclista ferito grave dopo una caduta a BelfioreNella serata di sabato 25 aprile, si è verificato un grave incidente stradale a Belfiore, lungo via Bionde.

Temi più discussi: Interventi 118 a Lodi tra lunedì 18 e martedì 19 maggio 2026: incidente a San Martino in Strada; Notte di follia a Pedaso, la lite finisce in tragedia. Travolge e uccide l'amico Giampiero Larivera: arrestato per omicidio volontario; Ritrovato dopo una notte di ricerche il turista tedesco di 80 anni disperso a Malé: è cosciente e in buone condizioni; Notte di incidenti a Torino: investiti due giovani e auto ribaltata in corso Peschiera.

#MariaOggionni, la #biologa vittima dell''accoltellamento mentre cercava di assistere un cane che sembrava in difficoltà, l'altra notte nel Pavese, ora che non è più in pericolo di vita ringrazia tutto il personale del 118 dell'elisoccorso: hanno una profession x.com

vita al di fuori del turno di notte reddit

Accoltellato alla testa nella notte a Qualiano, 36enne ricoverato in ospedaleLa vittima è stata ricoverata all'ospedale di Giugliano. Indagini affidate ai carabinieri per ricostruire con precisione l'accaduto ... fanpage.it

Salento, notte di Natale da incubo in pronto soccorso: due infermiere aggrediteDue infermiere aggredite in ospedale nella notte di Natale. È accaduto lungo i corridoi del pronto soccorso del Francesco Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce. Stando a una prima ricostruzione ... quotidianodipuglia.it