Motociclista ferito grave dopo una caduta a Belfiore

Nella serata di sabato 25 aprile, si è verificato un grave incidente stradale a Belfiore, lungo via Bionde. Un motociclista è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha causato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 25 aprile a Belfiore, in via Bionde. Erano circa le 20 quando un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa contro un cancello.L’impatto è stato violento e ha.🔗 Leggi su Veronasera.it

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