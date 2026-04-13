Soccorso aereo a Corniglia | agricoltore ferito dopo una caduta

Un agricoltore di 67 anni delle Cinque Terre è stato soccorso questa mattina nelle zone rurali di Corniglia dopo essere caduto, riportando ferite. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza con un elicottero e un’ambulanza, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.

Un uomo di 67 anni, residente nelle Cinque Terre, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino di Genova dopo un violento incidente avvenuto questa mattina nelle zone rurali di Corniglia. Il sessantasettenne stava curando i propri terreni nella zona delle piane quando è scivolato, riportando ferite serie al bacino e all’anca. L’intervento coordinato dei soccorsi in territorio impervio. La complessità del terreno ha richiesto una risposta immediata e multidisciplinare da parte delle squadre operative sul posto. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria hanno lavorato insieme ai Vigili del Fuoco per gestire la situazione nel sito del sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso aereo a Corniglia: agricoltore ferito dopo una caduta Aereo chiede un atterraggio d’emergenza a causa di una forte turbolenza: un ferito soccorso a GlasgowUn volo EasyJet è stato costretto a chiedere uno stato di emergenza e a tornare nel Regno Unito a causa delle violente turbolenze. Caduta nel Roller Coaster: soccorso alpino per un biker feritoUn ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo, dopo una caduta avvenuta lungo la strada provinciale del Melogno, in un...