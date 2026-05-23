Notte dei Musei a Pietrarsa | apertura serale a 1 euro

Sabato 23 maggio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte in orario serale per la Notte Europea dei Musei, con un biglietto di ingresso a un euro. L’evento prevede l’apertura straordinaria del museo, consentendo ai visitatori di accedere alle esposizioni ferroviarie durante la sera. La manifestazione coinvolge numerosi musei in tutta Europa, offrendo un’apertura notturna e tariffe ridotte. L’accesso è consentito fino a sera, senza prenotazione.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sabato 23 maggio, aderisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria in orario serale al costo simbolico di 1 euro. Il sito museale sarà regolarmente aperto fino alle 19:00 con le consuete modalità di accesso. Dalle ore 19:30 all’1:00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Notte Europea dei Musei, agli Uffizi apertura serale del secondo piano a 1 euroIn occasione della Notte Europea dei Musei le Gallerie degli Uffizi sabato 23 maggio 2026 effettueranno un’apertura straordinaria serale, alla...

Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei: apertura serale con ingresso a 1 euroIn occasione della Notte dei Musei 2026, sabato 23 maggio torna l’appuntamento con le visite serali nei siti archeologici della Grande Pompei.

#SaveTheDate 23/5 ? 20:00 - 24:00 Le @gallerieditalia di Intesa Sanpaolo a Vicenza aderiscono alla Notte Europea dei Musei con ingresso a 1 euro con le mostre Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati e CERAMICHE E NUVOLE #IntesaSanpaolo #nottede x.com

La Notte dei Musei 2026 a Roma: 70 spazi aperti e 150 eventi tra arte, musica e spettacoliTorna La Notte dei Musei 2026 a Roma: sabato 23 maggio musei aperti fino alle 2 di notte con concerti, visite guidate e oltre 150 eventi culturali. romadailynews.it

Notte Europea dei Musei: aperture speciali in Italia il 23 maggio 2026Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa internazionale promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che coi ... siviaggia.it

Se sei a Parigi questo weekend, non perdere l'evento la notte al museo questo sabato sera! È davvero divertente! reddit