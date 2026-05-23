Notte dei Musei a Pietrarsa | apertura serale a 1 euro

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte in orario serale per la Notte Europea dei Musei, con un biglietto di ingresso a un euro. L’evento prevede l’apertura straordinaria del museo, consentendo ai visitatori di accedere alle esposizioni ferroviarie durante la sera. La manifestazione coinvolge numerosi musei in tutta Europa, offrendo un’apertura notturna e tariffe ridotte. L’accesso è consentito fino a sera, senza prenotazione.

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Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sabato 23 maggio, aderisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria in orario serale al costo simbolico di 1 euro. Il sito museale sarà regolarmente aperto fino alle 19:00 con le consuete modalità di accesso. Dalle ore 19:30 all’1:00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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