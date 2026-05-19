Notte Europea dei Musei agli Uffizi apertura serale del secondo piano a 1 euro
Sabato 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei, le Gallerie degli Uffizi organizzeranno un’apertura straordinaria serale del secondo piano, prolungando l’orario di visita fino alle 23. La biglietteria per questa apertura speciale costerà un euro, esclusi eventuali ingressi gratuiti previsti dalla legge. L’iniziativa mira a offrire l’opportunità di visitare le opere esposte in un orario diverso rispetto al consueto, rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico più ampio.
In occasione della Notte Europea dei Musei le Gallerie degli Uffizi sabato 23 maggio 2026 effettueranno un’apertura straordinaria serale, alla tariffa simbolica di 1 € (fatte salve le gratuità di legge), del 2° piano degli Uffizi prolungando l’orario di apertura fino alle ore 23.00, con le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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