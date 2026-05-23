Notte bianca scuole aperte a Roma grande successo all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto

Notizia in breve

Una notte bianca con le scuole aperte si è svolta nel X Municipio di Roma, con grande partecipazione all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto. La serata è stata definita memorabile dal presidente del municipio. L’evento ha coinvolto numerosi studenti e cittadini, con attività proposte all’interno dell’istituto e nelle aree circostanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi significativi durante la manifestazione. La manifestazione si è conclusa senza particolari disagi, lasciando un ricordo positivo tra i partecipanti.