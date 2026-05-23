Notte bianca scuole aperte a Roma grande successo all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto
Una notte bianca con le scuole aperte si è svolta nel X Municipio di Roma, con grande partecipazione all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto. La serata è stata definita memorabile dal presidente del municipio. L’evento ha coinvolto numerosi studenti e cittadini, con attività proposte all’interno dell’istituto e nelle aree circostanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi significativi durante la manifestazione. La manifestazione si è conclusa senza particolari disagi, lasciando un ricordo positivo tra i partecipanti.
(Adnkronos) – “E’ stata una serata da ricordare per tutto il X Municipio”. Cosi’ ha esordito il Presidente Mario Falconi del X Municipio di Roma Capitale. Uno straordinario successo di pubblico e di partecipazione all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto per la Notte Bianca delle Scuole Aperte. L’iniziativa promossa da Roma Capitale, che ha coinvolto oltre 130. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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