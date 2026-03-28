Due minori sono stati arrestati dopo aver rapinato un quindicenne e averlo minacciato con un machete. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e la vittima ha riportato lievi ferite. Gli aggressori sono stati individuati e portati in una comunità protetta. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Bologna, 28 marzo 2026 – Dopo aver rapinato un ragazzino, lo avevano anche minacciato con un machete. Due dei tre autori di quell’aggressione, avvenuta lo scorso 15 febbraio in piazza Giovanni da Verrazzano, in zona Navile, sono stati fermati dalla Squadra mobile, che ha eseguito la misura del collocamento in comunità, emessa dal gip del tribunale per i minorenni su richiesta della Procura. Prima zona a 20 all’ora a Bologna: dov’è il progetto pilota (attivo entro giugno) Il provvedimento riguarda un quindicenne di origini ucraine e un sedicenne italiano, gravemente indiziati di aver rapinato un coetaneo, che aveva chiamato la polizia e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunità

Articoli correlati

Tentato omicidio e rapina col machete in Montagnola: ecco come sono stati presi gli autoriBologna, 15 gennaio 2026 – Gli autori di due gravi episodi avvenuti in Montagnola lo scorso anno, un tentato omicidio di maggio e una rapina commessa...

Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetaneiC’è un’immagine che torna, ostinata, nella cronaca delle scuole italiane: uno zaino, una lama, un ragazzo.

Tutto quello che riguarda Rapina a un 15enne col machete presi...

Temi più discussi: Rapina nei confronti di un coetaneo: eseguita dalla Polizia di Stato misura cautelare dei confronti di due 15enne; Agguato e rapina a Parma, 15enne preso a pugni in testa: identificati due minorenni; Ho fame, devo mangiare, 15enne dal buon cuore finisce rapinato; Preso a colpi di chiave inglese per rubargli lo scooter: 15enne in ospedale - AgrigentoNotizie.

Agguato in strada a Canicattì: 15enne picchiato per rapina, caccia al brancoÈ stato circondato mentre percorreva la strada in sella al suo ciclomotore e aggredito da un gruppo di giovani intenzionati a sottrargli il mezzo. Vittima dell’episodio è un ragazzo di 15 anni, finito ... scrivolibero.it

Picchiano un 15enne e lo rapinano con lo spray al peperoncino: denunciati due minorenni. La banda ha cercato di rubargli anche le scarpeUn agente della polizia libero dal servizio li ha individuati fra in Ghiaia e li ha tenuti d'occhio sul bus fino all'arrivo delle Volanti in via Bixio ... gazzettadiparma.it

Toscana - Rapina all'ufficio postale: per il ladro finisce malissimo - facebook.com facebook

Rapina una disabile a Torino, arrestato un giovane di 23 anni. Una donna aggredita con la figlia, identificato anche il complice #ANSA x.com