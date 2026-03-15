Rapina col machete in pasticceria | condannati figlio del ras e l' amico

È stata confermata la condanna a carico di Francesco Buanno, figlio del noto ras dei Belforte, e di Luigi Iadicicco per la rapina con machete avvenuta nella pasticceria Coppola di Marcianise. La sentenza definitiva chiude un procedimento giudiziario che vedeva coinvolti i due imputati per l'episodio avvenuto in passato.

Diventa definitiva la condanna a carico di Francesco Buanno, figlio del ras dei Belforte Fabio (deceduto), e Luigi Iadicicco, accusati della rapina alla pasticceria Coppola di Marcianise. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, presidente Giovanni Ariolli, ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli che a settembre del 2025 aveva inflitto a entrambi gli imputati, su concorde richiesta delle parti, la pena di 4 anni e 10 mesi, concedendo un lieve sconto di pena rispetto al primo grado di giudizio. Un verdetto impugnato in Cassazione con la suprema corte che ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I fatti di cui al processo risalgono all’agosto 2024. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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