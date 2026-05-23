Non suonate quel campanello
Un film noto per le interpretazioni di Jack Nicholson e Jessica Lange, con Nicholson che ha un volto caratterizzato da sopracciglia arcuate, sguardo beffardo e espressione minacciosa. La pellicola è ricordata anche per le figure femminili di Lange, apprezzate per la loro presenza scenica. La scena più iconica include un campanello, anche se il titolo originale e altri dettagli non sono menzionati.
Difficile dimenticare “Il postino suona sempre due volte. Un po’ per le sopracciglia arcuate, lo sguardo beffardo e il solito ghigno minaccioso di Jack Nicholson e un po’ per la bellezza conturbante della co-protagonista, Jessica Lange. Di sicuro anche per quel titolo preso paro paro dal romanzo di James M. Cain. Oggi i postini non suonano più due volte (sempre che lo abbiano mai fatto), non ne hanno più il tempo, costretti a maratone cittadine come i dipendenti dei tanti corrieri incaricati ogni giorno di consegnare centinaia di pacchi che tutti noi acquistiamo online. Suonano una volta sola, non una di più e nella maggior parte di queste non trovano nessuno in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tension Rises Between Ashraf and Hashem Over Their Future
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