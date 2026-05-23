non suonate quel campanello

Notizia in breve

Un film noto per le interpretazioni di Jack Nicholson e Jessica Lange, con Nicholson che ha un volto caratterizzato da sopracciglia arcuate, sguardo beffardo e espressione minacciosa. La pellicola è ricordata anche per le figure femminili di Lange, apprezzate per la loro presenza scenica. La scena più iconica include un campanello, anche se il titolo originale e altri dettagli non sono menzionati.