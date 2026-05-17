Harry Styles ha aperto ufficialmente il suo “Together, Together Tour 2026” con il primo concerto. Dopo mesi di attesa, le prime date del tour si sono svolte con l’esecuzione di tutte le canzoni previste, attirando numerosi fan e suscitando discussioni tra gli appassionati. L’evento ha avuto luogo in una location dedicata, con il cantante che ha portato sul palco il suo repertorio completo. Le reazioni dei presenti indicano un entusiasmo diffuso e un’attenzione particolare alle performance live.

Dopo mesi di caccia all’ultimo biglietto, polemiche e fan in delirio, Harry Styles ha inaugurato il suo Together, Together Tour. La tournée, a supporto del suo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ha avuto ufficialmente inizio alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. La venue ha installato un murale permanente su una delle colonne per celebrare l’importanza di essere la prima “base” della popstar. Il cantautore britannico rimarrà nei Paesi Bassi per altre dieci date, spalmate nelle prossime settimane. Poi, a giugno, si dirigerà a Londra per un record di dodici serate allo stadio di Wembley, prima di proseguire con le residency a San Paolo, Città del Messico, New York, Sydney e Melbourne nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al via il “Together, Together Tour 2026” di Harry Styles: tutte le canzoni suonate al primo show

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