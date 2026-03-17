Campanello e fanali tante bici pirata

Verso le sette di sera in centro, ho notato molte biciclette in movimento, poche delle quali appartenenti a servizi di bike sharing. La maggior parte delle bici circolava senza luci anteriori o posteriori, e i campanelli erano rari. Solo una piccola percentuale di biciclette era dotata di dispositivi di sicurezza visibili, mentre le altre sembravano prive di qualsiasi segnale di avviso.

Recentemente mi trovavo verso le 19 in centro ed ho visto tante bici circolare. Però devo segnalare che ad accezione delle bike sharing il 90% delle bici era sprovvisto di qualsiasi dispositivo di sicurezza come fanali e luce posteriore. Una bici addirittura con un bimbo sul seggiolino posteriore senza alcuna segnalazione. Questa è incoscienza pura. Immagino che ci siano altri problemi ma questa anarchia non va bene. Lauro Bartoli Risponde Beppe Boni Storia vecchia ma sempre attuale. C’è la percezione diffusa, non per tutti ovviamente, che viaggiare in bicicletta senza troppi riguardi per le segnalazioni luminose e acustiche sia un aspetto coperto da impunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Leggi anche: Pistoia: 41enne travolta in bici da auto pirata, è grave Travolge un 74enne in bici e fugge: caccia al pirata della strada nella BassaIncidente ad Aiello del Friuli nella mattinata del 18 febbraio: l’anziano è finito in ospedale con lievi ferite.