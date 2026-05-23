Un esperto di musica ha parlato del modo in cui Mozart rappresenta l’amore nelle sue composizioni. Durante un evento al Teatro Duse di Bologna, ha spiegato come il compositore abbia esplorato il suono legato ai sentimenti amorosi. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche sonore che caratterizzano le opere di Mozart in relazione ai temi amorosi. L’intervento si è focalizzato esclusivamente sugli aspetti musicali e sulle tecniche utilizzate dal compositore.

Fabio Sartorelli, musicologo e mattatore della rassegna In controluce al Teatro Duse di Bologna, ci parla del suono dell’amore (e degli amori) nelle opere di Mozart. Dalle avventure di Don Giovanni fino al Flauto magico, passando dalla folle giornata delle Nozze di Figaro. Per l’ex governatore pugliese Nichi Vendola la prescrizione è stata più veloce della verità giudiziaria. E, con la sua posizione, dal processo ribattezzato «Ambiente svenduto», che gli era costato 3 anni e 6 mesi prima che una Corte d’appello decidesse che era tutto da rifare, trasferendo il fascicolo da Taranto a Potenza, escono dalle aule di udienza anche le famose, intercettate, risate sulle domande per i tumori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non sparate sul Pianista | Sartorelli: «Mozart e la scoperta del suono dell’amore»

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