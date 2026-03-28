Non Sparate sul Pianista | Sciortino | La musica è viva e ha il suono del nostro tempo

Orazio Sciortino, pianista e compositore contemporaneo, ha recentemente parlato della musica odierna, sottolineando che essa è viva e riflette i suoni del nostro tempo. La sua esperienza nel mondo della musica classica e contemporanea gli permette di offrire una prospettiva diretta sulle caratteristiche del panorama musicale attuale. Sciortino si è espresso in modo aperto e diretto, senza usare termini troppo astratti o generici.

Orazio Sciortino, pianista concertista e compositore contemporaneo, ci guida nel mondo della musica «colta» di oggi. Un'apparente Babele del linguaggio nella quale tutti gli ingredienti del passato sono a disposizione degli artisti. Pechino aiuta l’Iran, asse Kiev-Riad. Dal Donbass al Golfo, la guerra è una La guerra in Ucraina e il confronto militare con l’Iran stanno progressivamente saldandosi in un’unica dinamica strategica, trasformando due crisi separate in un confronto globale tra potenze. L’intesa politica, economica e militare siglata tra l’Arabia Saudita e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indica che Riad non intende più mantenere una posizione di equidistanza e punta a rafforzare il proprio peso diplomatico ed energetico con un ruolo più attivo anche nel dossier ucraino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Sciortino: «La musica è viva e ha il suono del nostro tempo» Articoli correlati Non Sparate sul Pianista | Duo Baglini-Chiesa: «Il nostro concerto con musica à la carte»Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro... Non Sparate sul Pianista | Fabrizio De André raccontato da Luigi VivaIl 4 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà lo spettacolo di Luigi Viva «Viva De André», dedicato al cantautore genovese Fabrizio De André e... Altri aggiornamenti su Non Sparate Discussioni sull' argomento Non Sparate sul Pianista | Un Prete rosso a Torino: alla scoperta del tesoro di Vivaldi; Ma adesso non sparate sul pianista; Rassegna Stampa | L'AVVERSARIA LECCE Sottil ancora a parte. Alle 12:30 parla Di Francesco; Gasperini-Massara-Ranieri: c’è distanza. E il mister chiede un altro vertice. Ma adesso non sparate sul pianistaServe un piano ben concertato tra tutte le varie anime del club: proprietà, dirigenza e staff tecnico con Gasperini in testa ... msn.com Ma adesso non sparate sul pianista Il Tempo (T.Carmellini) La stagione della Roma è andata, o comunque è fortemente compromessa, dopo il colpo di grazia arrivato in Europa League all'Olimpico l'altra sera. Ma mai come in questo momento bisogna restare - facebook.com facebook Ma adesso non sparate sul pianista bit.ly/4lETZqS #AsRoma x.com