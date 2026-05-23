Non si ferma all' alt e investe i poliziotti poi va a sbattere contro lo spartitraffico | in manette

Un uomo di 35 anni, dopo aver ignorato l’alt, ha investito due agenti di polizia e poi ha tamponato uno spartitraffico. L’incidente è avvenuto durante un intervento di controllo, quando l’uomo ha proseguito la fuga, investendo i poliziotti. È stato arrestato e portato in custodia. La polizia ha riferito che l’uomo non si è fermato all’alt e ha causato danni durante la fuga.

La polizia di Stato di Napoli ha arrestato un uomo di 35 anni che non ha rispettato l'alt e ha investito due agenti. In particolare, ieri pomeriggio, l'uomo, a bordo di un motorino, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.Il 35enne, dopo aver investito i poliziotti, facendoli rovinare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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